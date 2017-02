Cybercommissie in Den Haag van start

MÜNCHEN - In Den Haag is een zogeheten cybercommissie van start gegaan. Deze moet voorstellen gaan doen over gedragsnormen en de veiligheid van het internet. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken gaf zaterdag tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in München het startsein voor de Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC), die in Den Haag is gevestigd.

18-2-2017

Volgens Koenders komt de commissie op het juiste moment, omdat er volgens hem nu steeds meer sprake is van cyberonveiligheid en nepnieuws. GCSC verenigt meer dan 24 onafhankelijke experts vanuit overheden, bedrijfsleven en de IT-wereld uit meer dan 15 landen. De commissie vindt steun bij bedrijven als Microsoft en organisaties uit het veld zoals de Internet Society.

Nederland is één van de grootste internetknooppunten ter wereld en een van de meest ICT-intensieve economieën van Europa. ,,In het cyberdomein zijn voor Nederland grote belangen in het spel, enorme kansen voor economische groei en ontwikkeling maar ook toenemende dreigingen. Duidelijkheid over internationale gedragsregels is van landsbelang'', stelt Koenders.