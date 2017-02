Bijna 10.000 mensen in mars voor zorgfonds

DEN HAAG - Bijna 10.000 mensen doen mee aan een mars door Den Haag om te demonstreren voor het Nationaal Zorgfonds.

Door ANP - 18-2-2017, 13:51 (Update 18-2-2017, 15:18)

De mars volgt op het Nationaal Zorgdebat, dat zaterdagochtend om 10 uur op het Malieveld van start ging. De lijsttrekkers van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS gingen met elkaar in debat over het Nationaal Zorgfonds, waarvoor de SP en een coalitie van particulieren en organisaties zich hard maken. Het belangrijkste punt in dat plan is dat het eigen risico wordt afgeschaft.

De mars trekt door de binnenstad van Den Haag, langs onder meer het ministerie van Justitie. De sfeer is ontspannen en er is weinig politie op de been. Deelnemers komen uit het hele land en zijn van alle leeftijden. Er zijn veel spandoeken met teksten als 'Geen winst over de rug van patiënten' en 'Stop uitverkoop in de thuiszorg'.