Ggd's: velden met rubberkorrels veilig

ANP Ggd's: velden met rubberkorrels veilig

UTRECHT - Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels is veilig. De risico's zijn zo klein dat er verantwoord kan worden gevoetbald. Dat zegt GGD GHOR, de koepelorganisatie van ggd's in een reactie op een uitzending van Zembla, eerder deze week.

Door ANP - 18-2-2017, 7:28 (Update 18-2-2017, 7:28)

In de uitzending werd gemeld dat de stoffen in de rubberkorrels misschien toch gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers zeiden dat na tests met zebravisjes en zebravisembryo's in water waarin de korrels hadden gelegen. Daaruit bleek dat de embryo's doodgingen en de visjes gedragsverandering vertoonden.

Dat onderzoek is nog lang niet ver genoeg gevorderd om uitspraken over onveiligheid te rechtvaardigen, aldus GGD GHOR. De dienst vindt het jammer dat er nu door een academische discussie mogelijk toch weer maatschappelijke onrust ontstaat, terwijl dat niet nodig is.