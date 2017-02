SP verwacht duizenden op Malieveld

DEN HAAG - In een tent op het Malieveld wordt zaterdag het Nationaal Zorgdebat gehouden, een initiatief van onder meer de SP. De partij verwacht er tussen de 3000 en 5000 mensen, die veelal met bussen uit het hele land komen.

Door ANP - 18-2-2017, 5:45 (Update 18-2-2017, 5:45)

Centraal staat het Nationaal Zorgfonds waar de SP en een coalitie van particulieren en organisaties zich hard voor maken. De SP wil dat dat fonds de rol van de zorgverzekeraars gaat overnemen. Ook wordt in dit idee het eigen risico afgeschaft en komen meer diensten in de basisverzekering. In de politiek is er nog niet veel steun voor het plan.

Na het programma in de tent - met onder meer een debat tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS - is er een mars door Den Haag.