ANP Huishoudbeurs voor 72e keer van start

AMSTERDAM - De Huishoudbeurs opent zaterdag voor de 72e keer de deuren. Voor het eerst in de geschiedenis geeft een stel op de beurs in de RAI Amsterdam elkaar het jawoord: Sandra en Erik uit Wageningen worden in de echt verbonden door trouwambtenaar/acteur Dirk Zeelenberg.

Door ANP - 17-2-2017, 22:02 (Update 17-2-2017, 22:02)

De beurs ,,weet sinds 1950 wat vrouwen beweegt en is het grootste vriendinnenfeest van Nederland'', staat op de site. De bezoekers vinden er de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van mode, verzorging, wonen, vrije tijd, culinair en gezondheid. Ook zijn er muzikale optredens, is er een plein met bekende bloggers, vloggers en 'influencers' en komt er een groep mannelijke strippers. Het hele programma is te vinden op de Huishoudbeurs-app. Op zondag 26 februari gaan de deuren weer dicht.

Vanaf woensdag 22 februari voegt zich bij de Huishoudbeurs ook de 32e editie van de Negenmaandenbeurs, over zwangerschap en baby's.