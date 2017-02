’Dit verhaal moet worden verteld’

Een galg waaraan afgedankte windhonden worden opgehangen. Bekijk Fotoserie

Dirk-Jan Verdonk is ’hoofd programma’s’ bij World Animal Protection Nederland. Daarmee is de Haarlemmer lobbyist, campagneleider en beleidsadviseur ineen. Hij is de trekker van de campagne die de plezierjacht met Spaanse windhonden onder de aandacht wil brengen, en uiteindelijk wil verbieden.

Door Robbert Minkhorst - 18-2-2017, 7:54 (Update 18-2-2017, 7:54)

In een aftands, vervallen schuurtje staat een galgje. Her en der liggen, verspreid over de grond, botten. Buiten waren al drie complete skeletten ontdekt.

„Een executieplek”, zegt Dirk-Jan Verdonk. Hij rilt bij het idee. „We waren nog niet eens echt op zoek,...