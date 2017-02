Rutte: bruggen slaan maar deels geslaagd

DEN HAAG - Het kabinet is zijn opdracht nagekomen om het land uit de economische en financiële crisis te halen. Maar het is er slechts ,,deels" in geslaagd om bruggen te slaan naar de samenleving. Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn laatste wekelijkse persconferentie voor de verkiezingen.

Door ANP - 17-2-2017, 15:56 (Update 17-2-2017, 16:13)

'Bruggen slaan' was de titel van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA toen het kabinet in 2012 aantrad. ,,In een samenleving als de Nederlandse zullen altijd ook verschillen zijn en verdere bruggen te slaan zijn. Maar op dat punt is ook veel gelukt", aldus de premier.

Het land bestaat volgens hem aan de ene kant uit een ,,optimistische meerderheid'', maar ook uit een groep ,,die het gevoel heeft dat zij de prijs voor de crisis heeft betaald". De komende jaren moet gezorgd worden dat ook die groep het herstel merkt, zei Rutte.

Tocht door de woestijn

,,Het kabinet heeft de belangrijkste afspraak met Nederland kunnen houden. Dat was om met zeventien miljoen mensen sterker uit de crisis komen", aldus Rutte. ,,Maar dat herstel hebben we met z'n allen gedaan." Hij sprak van ,,een tocht door de woestijn" die het kabinet met het land heeft gemaakt.

Volgens hem is het belangrijk dat de huidige koers wordt vastgehouden. ,,Geen experimenten. Voortzetting van dit beleid waarbij we ervoor kunnen zorgen dat we allemaal gaan ervaren dat het beter gaat. Waarbij we Nederland veilig en stabiel kunnen houden, maar ook een land waarin we op een normale manier met elkaar omgaan."

Aan het eind van zijn persconferentie deed hij een oproep om op 15 maart vooral naar de stembus te gaan. ,,En zeker nu er zoveel aan de hand is in de wereld moeten we onze vrijheid, onze veiligheid en onze democratie wat mij betreft koesteren en beschermen als nooit tevoren. En daarbij geldt iedere stem."