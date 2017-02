Nijntje-tekenaar Dick Bruna overleden

AMSTERDAM - Tekenaar Dick Bruna (89) is donderdagavond in zijn woonplaats Utrecht overleden. Marja Kerkhof, directeur van Mercis, de uitgever van de Nijntje-boeken waarmee Bruna wereldberoemd werd, heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-2-2017, 14:45 (Update 17-2-2017, 15:06)

Bruna overleed thuis in zijn slaap. Dick Bruna maakte in 1955 zijn eerste boekje over Nijntje, het beroemdste konijntje ter wereld. De opvallende vierkante Nijntje-boekjes pasten volgens Bruna goed in kinderhandjes. De bekendheid van Nijntje beperkte zich niet tot de boekjes. Het konijntje kreeg ook een hoofdrol in televisieseries en een musical en in 2013 kwam 'Nijntje de film' uit.

De boeken van Bruna zijn in meer dan vijftig talen uitgegeven. Over de grens was Nijntje bekend als Miffy. In Japan was het werk van Bruna al sinds de jaren 60 populair. Zijn stijl sloot perfect aan bij de heersende voorkeur voor minimalisme, aldus Kerkhof.

124 prentenboeken

Dick Bruna (geboren op 23 augustus 1927) schreef en illustreerde 124 prentenboeken en ontwierp ook veel affiches en omslagen van de Zwarte Beertjes pocketboeken. Hij ontving in 2016 de Max Velthuijs-prijs voor zijn gehele oeuvre.

Bruna laat zijn vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen achter.