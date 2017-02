OM: werkstraf en boete in zaak drama mestsilo

ZWOLLE - BiTegen de directeur van het bedrijf dat in 2013 de mestsilo in Makkinga reinigde waar drie mensen om het leven kwamen, is vrijdag een jaar voorwaardelijke celstraf geëist, en een werkstraf van 240 uur. Volgens het Openbaar Ministerie had het bedrijf onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Er was geen noodprocedure omdat het praktisch onmogelijk was de silo snel te verlaten, had de 53-jarige verdachte eerder verklaard. ,,Dus als er iets gebeurt, zijn de werknemers overgeleverd aan het noodlot. Dat kan en mag niet'', aldus de officier van justitie. De enige procedure die in nood gevolgd moest worden, was het bellen van 112. De officier wil dat het bedrijf een boete krijgt van een ton.

Het liep mis toen de enige man die in de silo werkte het bewustzijn verloor. Het gebruik van een compressor, die lucht in een masker blies, was niet geschikt in een ruimte met zoveel giftige gassen, concludeerde het OM. Agenten zagen later dat de compressor haperde. De man die toezicht hield mocht de silo niet in zonder bescherming, maar wilde zijn collega redden. Ook hij verloor op de bodem van de silo het bewustzijn. Nog twee mannen daalden af, onder wie de zoon van de veehouder. De zoon overleed eveneens.

Een vierde betrokkene werd zwaargewond met de traumahelikopter afgevoerd.