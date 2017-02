Bedrijf van drama mestsilo eerder in de fout

ANP Bedrijf van drama mestsilo eerder in de fout

ZWOLLE - Bij het bedrijf dat betrokken is bij het dodelijke ongeval met drie slachtoffers in een mestsilo in 2013 is eerder een medewerker omgekomen. Twee jaar eerder overleed ook een werknemer in een mestsilo.

Door ANP - 17-2-2017, 13:36 (Update 17-2-2017, 13:36)

Dat bleek vrijdag tijdens de zitting in de rechtbank in Zwolle. De directeur van het bedrijf uit het Friese Abbega, dat gespecialiseerd is het verpompen van mest en het reinigen van mestsilo's, staat daar terecht op verdenking van het treffen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Bij het ongeval in de mestsilo in juni 2013 in Makkinga kwamen drie mensen om, onder wie twee personeelsleden van het bedrijf. De slachtoffers zijn gestikt door giftige gassen in de silo.

In april 2011 viel een medewerker van hetzelfde bedrijf van het dak van een mestvergister in Luttelgeest en overleed. De onderneming kreeg toen een boete van ruim 10.000 euro. Drie jaar ervoor kreeg het bedrijf al een boete van ruim 8000 euro omdat iemand van een ladder was gevallen.