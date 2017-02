OM: Rose in 2007 vermoord door echtgenoot

ANP OM: Rose in 2007 vermoord door echtgenoot

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 46-jarige echtgenoot van de in 2007 in Thailand verdwenen Rose Sulaiman van moord. Volgens de officier van justitie heeft Bert den D. uit Benthuizen zijn vrouw gewurgd in Thailand. Dat bleek tijdens een zogeheten pro formazitting vrijdag bij de rechtbank in Den Haag. Hoewel de doodsoorzaak van Sulaian niet duidelijk is, ziet de rechtbank voldoende gronden om Den D. nog ten minste drie maanden langer vast te houden.

17-2-2017

De Maleisische Sulaiman, die met Den D. en hun zoontje in Thailand woonde, verdween in 2007. Het lichaam van slachtoffer Rose (26) werd in 2008 gevonden in de gierput van het huis in Ranong (Thailand).

In mei 2016 werden haar in Maleisië begraven resten opgegraven, en onderzocht door het NFI. Dat coldcase-onderzoek leidde vervolgens in november 2016 tot de arrestatie van Den D.