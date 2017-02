Rutte verdedigt volgende week Oekraïneverdrag

ANP Rutte verdedigt volgende week Oekraïneverdrag

DEN HAAG - In de laatste vergaderweek van de huidige Tweede Kamer verdedigt premier Mark Rutte de aanpassing van het Oekraïneverdrag. Het debat staat onder voorbehoud voor dinsdagavond op de rol. De Eerste Kamer zal er pas na de verkiezingen een oordeel over vellen.

Door ANP - 17-2-2017, 12:50 (Update 17-2-2017, 12:50)

Een meerderheid verwierp het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne vorig jaar april in een referendum. Het kabinet besloot vervolgens met een juridisch bindende verklaring de nee-stem een plaats te willen geven in het verdrag. Daarin slaagde Rutte pas medio december tijdens een EU-top.

In de verklaring staat onder meer dat Oekraïne met het verdrag geen zicht krijgt op het (kandidaat-)lidmaatschap van de Unie. Verder wordt de EU door het verdrag niet tot meer financiële bijstand of militaire hulp verplicht, aldus de verklaring die volgens de Raad van State op bepaalde punten te vaag is.

In de Tweede Kamer is er voldoende steun voor het kabinet, maar in de Eerste Kamer is Rutte afhankelijk van enkele CDA-senatoren.