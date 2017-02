Man opnieuw vast voor dood Susanna Boon

ANP Man opnieuw vast voor dood Susanna Boon

AMSTERDAM - De partner van Susanna Boon, die vorig jaar maart dood werd aangetroffen in Nunspeet, zit opnieuw in de cel. De man was in april ook al aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar mocht een paar dagen later weer naar huis. Hij bleef toen nog wel verdachte, maar waarvan wilde het Openbaar Ministerie (OM) destijds niet zeggen.

Door ANP - 17-2-2017, 11:52 (Update 17-2-2017, 11:52)

De rechter-commissaris in Amsterdam heeft woensdag besloten dat de man in bewaring blijft op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn toenmalige partner, liet het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

De 51-jarige Boon was sinds 8 januari 2016 vermist, nadat ze na een ruzie met haar partner hun Amsterdamse woning had verlaten. Ze keerde niet terug. Een wandelaar vond haar lichaam op 29 maart in Nunspeet. Sectie wees uit dat ze door geweld om het leven was gekomen.