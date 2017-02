Vrouw vrijuit voor fatale brand Emmen

EMMEN - Een 47-jarige vrouw uit Emmen gaat vrijuit voor brandstichting in een woning aan de Weytackers in Emmen, waarbij in februari vorig jaar de 31-jarige bewoonster om het leven kwam en haar toen acht- en zesjarige dochtertjes zwaargewond raakten.

Door ANP - 17-2-2017, 11:35 (Update 17-2-2017, 11:35)

De vrouw werd in oktober aangehouden op verdenking van brandstichting, maar het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Brandweerlieden wisten de moeder destijds nog wel uit de woning te redden, maar ze overleed later in het ziekenhuis. De politie vermoedde destijds meteen brandstichting.