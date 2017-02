8 jaar cel en tbs geëist voor doden Els Borst

ANP 8 jaar cel en tbs geëist voor doden Els Borst

DEN HAAG - In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw acht jaar onvoorwaardelijke cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Bart van U. voor het doden van politica Els Borst en zijn zus Loïs. Daarbovenop eiste het OM ook nog zes maanden cel voor verboden wapenbezit.

Door ANP - 17-2-2017, 11:03 (Update 17-2-2017, 11:17)

In eerste aanleg kreeg Van U. tbs met dwangverpleging opgelegd. Het Openbaar Ministerie had ook toen acht jaar celstraf geëist en ging in daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam vorig jaar. De inhoudelijke behandeling van deze zaak was afgelopen woensdag bij het gerechtshof in Den Haag, vrijdag werd de eis uitgesproken.

Van U. (40) heeft eerder bekend politica Borst in 2014 en zus Loïs een jaar later met tientallen messteken om het leven te hebben gebracht. Hij zou in een chronische psychose verkeren. De vraag waar het om draait in de behandeling in hoger beroep is daarom in hoeverre hij verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn daden. De Rotterdamse rechtbank vond van niet, het OM is van mening dat Van U. weliswaar ,,sterk verminderd toerekeningsvatbaar is", maar niet volledig.

Van U. hoorde de eis uiterlijk onbewogen aan. Net als afgelopen woensdag zat hij onophoudelijk met zijn benen te trillen. Tijdens die zitting herhaalde hij zijn motief om Borst te doden: hij had een ,,goddelijke opdracht" op zijn zevende jaar gekregen om degene te doden die verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid in Nederland. Zijn zus Loïs, met wie hij samenwoonde, moest dood omdat ze hem in zijn optiek pestte.