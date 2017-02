Holleeder: 'Astrid saboteert proces'

AMSTERDAM - Willem Holleeder heeft zijn zus Astrid er vrijdagochtend van beschuldigd dat ze de voortgang van zijn strafproces moedwillig saboteert. ,,Ze wil in alle opzichten de regie voeren', aldus de Amsterdamse 'topcrimineel' voor de rechtbank in Amsterdam.

Door ANP - 17-2-2017, 10:58 (Update 17-2-2017, 11:32)

Holleeder liet aan het einde van de korte zitting zijn irritatie over de houding van zijn zus de vrije loop. ,,Eerst mocht ik zelf niet meer bij de verhoren door de rechter-commissaris zijn, toen moest mijn advocaat Stijn Franken weg, toen beriepen mijn zussen zich op hun verschoningsrecht, toen kwam het boek van Astrid en nu wil ze weer alleen door de rechtbank worden verhoord. Er wordt steeds iets nieuws opgeworpen.''

Het boek van Astrid Holleeder over haar leven is een verkoopsucces; Judas was met ongeveer 383.000 exemplaren het bestverkochte boek van 2016.

Peter R. de Vries

Dat zijn zus Astrid in de openbaarheid van de rechtszaal wil getuigen en niet achter gesloten deuren bij de rechter-commissaris heeft volgens Holleeder alles te maken met de beeldvorming rond zijn persoon. ,,Dan kan ze er samen met Peter R. de Vries weer een nieuwe mediahype van maken."

Volgens Holleeder probeert zijn zus Astrid de touwtjes in handen te nemen omdat ze onder meer in de zaak rond de criminele erfenis van Cor van Hout ,,alle verklaringen in elkaar heeft gezet" en ,,mij daarbij om advies heeft gevraagd". De in 2003 geliquideerde Van Hout, mede-Heineken-ontvoerder, was getrouwd met Holleeders andere zus Sonja. ,,Astrid wil niet dat Sonja als eerste wordt gehoord. Dan kan ze haar niet sturen. Daarom willen wij Sonja juist als eerste ondervragen."

Holleeder herhaalde vrijdag zijn eerdere beschuldiging dat zijn zussen leugenaars zijn.