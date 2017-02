Staatsbosbeheer stopt particuliere bomenkap

UTRECHT - Particulieren mogen geen bomen meer kappen in de bossen van Staatsbosbeheer. Alle contracten daarover worden beëindigd, meldt het bosbedrijf vrijdag. Aanleiding zijn recente ongelukken met bomenkap. Zo overleed in januari iemand uit Hengelo, nadat de boom die hij in Emmen wilde omzagen op hem en iemand anders was gevallen.

Door ANP - 17-2-2017, 10:47 (Update 17-2-2017, 10:47)

In totaal hebben 2000 particuliere houtzagers een contract met Staatsbosbeheer. Ze mogen tegen betaling maximaal 15 kuub brandhout oogsten van bomen die door de bosdienst zijn aangewezen. Het hout is voor eigen gebruik. De contracten lopen tot 15 maart.

Het zagen door particulieren was na het ongeluk in Emmen al opgeschort.

Mogelijk gaat Staatsbosbeheer het hout zelf (laten) kappen, om het dan geveld en wel te verkopen aan particulieren.