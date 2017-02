Van U. krijgt schadevergoeding voor toezicht

ANP Van U. krijgt schadevergoeding voor toezicht

DEN HAAG - Bart van U. krijgt een schadevergoeding van 170 euro omdat de verlenging van het cameratoezicht in zijn cel niet goed genoeg is gemotiveerd door de directeur van de penitentiaire inrichting in Vught.

Door ANP - 17-2-2017, 10:38 (Update 17-2-2017, 10:38)

Van U. heeft bekend dat hij politica Els Borst en zijn zus met tientallen messteken heeft gedood en zit vast in Vught. Dit gebeurt sinds 23 december 2015 onder cameratoezicht omdat Van U. labiel en onvoorspelbaar is en dat vrees bestaat voor een zelfmoordpoging. Dat toezicht wordt voortgezet.

Van U. tekende bij de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming beroep aan tegen die verlenging. Volgens de beroepscommissie is niet duidelijk omschreven of het gevaar voor een zelfmoorddreiging nog steeds aanwezig is en dat voortzetting van cameratoezicht noodzakelijk is. Omdat het toezicht niet kan worden teruggedraaid, krijgt Van U. een tegemoetkoming van 170 euro.

Hij hoort vrijdag tijdens de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak voor de moord op Borst welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist.