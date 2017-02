Nederlanders vrijuit in Antwerpse milieuzone

ANP Nederlanders vrijuit in Antwerpse milieuzone

ANTWERPEN - Nederlanders met oudere auto's hoeven voorlopig niet te vrezen dat ze een boete krijgen als ze de milieuzone van Antwerpen inrijden. Hun gegevens mogen niet worden doorgegeven.

Door ANP - 17-2-2017, 9:57 (Update 17-2-2017, 9:57)

Met de federale overheid in België is een verdrag gesloten over de uitwisseling van persoonsgegevens, maar niet met Vlaanderen. De Vlaamse overheid zegt aan een oplossing te werken.

Sinds 1 februari geldt in een groot deel van Antwerpen een zogeheten lage-emissiezone, die taboe is voor oudere diesel- en benzineauto’s. Vanaf 1 maart moeten overtreders 125 euro afrekenen, maar dat geldt dus niet voor Nederlanders. Ook Fransen gaan vooralsnog vrijuit.

Kinderziekten

Dat is het gevolg van miscommunicatie tussen de overheden, zegt de Antwerpse wethouder van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud in de Gazet van Antwerpen. Zij spreekt van kinderziekten.

Dagelijks worden in Antwerpen ongeveer 3000 Nederlandse auto’s geregistreerd via nummerplaatherkenning. Hoeveel van hen de lokale milieuregels overtreden is onbekend.