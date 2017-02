Meldingen over afnemen Turks paspoort

ANP Meldingen over afnemen Turks paspoort

DEN HAAG - Bij de Turkse ambassade of consulaten in Nederland zijn mogelijk paspoorten of identiteitskaarten van Turken afgenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een aantal meldingen ontvangen van mensen met de Turkse nationaliteit waarvan het Turkse paspoort of ID-kaart zou zijn ingenomen.

Door ANP - 17-2-2017, 9:20 (Update 17-2-2017, 9:20)

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Een woordvoerder benadrukt dat elke staat de bevoegdheid heeft een paspoort van een eigen onderdaan in te trekken. Nederland heeft daar geen invloed op. Dat is andersom net zo min het geval.

De krant Trouw meldde vrijdag dat het Turkse consulaat in Rotterdam paspoorten in beslag neemt van Turken die banden zouden hebben met de Gülenbeweging. Volgens het Turkse regime zat de Gülenbeweging achter de couppoging in Turkije van juli vorig jaar.