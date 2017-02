Paal en perk aan salarissen presentatoren

DEN HAAG - Het kabinet wil verder paal en perk stellen aan zeer hoge salarissen die van belastinggeld worden betaald, bijvoorbeeld die voor presentatoren bij de publieke omroep en managers in de zorg. Werknemers in de publieke en semipublieke sector (bijvoorbeeld ook onderwijs) mogen voortaan niet meer verdienen dan een minister.

Door ANP - 17-2-2017, 8:59 (Update 17-2-2017, 8:59)

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) maakte de stap vrijdag bekend. Voor bestuurders werd het maximum eerder al teruggebracht naar een ministerssalaris (181.000 euro in 2017). Met de aanpak van de salarissen van werknemers in de publieke en semipublieke sector is de laatste stap gezet bij het uitvoeren van de afspraak die VVD en PvdA maakten toen zij samen gingen regeren.

Het kabinet wil meer ,,maatschappelijk aanvaardbare´´ salarissen. Een maximum zou bijdragen aan het vertrouwen in de publieke en semipublieke sector.

Medisch specialisten en luchtverkeersleiders vallen niet onder het voorstel.