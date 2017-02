Klaas Otto weer opgepakt

BERGEN OP ZOOM - Oprichter en voormalig baas van motorclub No Surrender Klaas Otto is vrijdagochtend aangehouden, vier dagen na zijn vrijlating door de rechtbank in Breda. Otto werd door een arrestatieteam van zijn bed gelicht op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar hij woont. Volgens de politie heeft hij zich niet gehouden aan de voorwaarden die de rechtbank oplegde toen hij werd vrijgelaten. Welke voorwaarde is geschonden, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Klaas Otto zat sinds juli in de gevangenis als verdachte in een groot onderzoek van het Openbaar Ministerie. Witwassen en afpersing zijn de belangrijkste beschuldigingen tegen hem. Bovendien wordt hij verdacht van betrokkenheid bij een granaataanslag en brand bij een ander motorclublid met wie hij ruzie had.

Zijn rechterhand, buurman en medeverdachte Janus de V. werd vrijdagochtend ook aangehouden, eveneens voor overtreding van de vrijlatingsvoorwaarden.

Advocaat Louis de Leon van Klaas Otto was officieel nog niet op de hoogte van de arrestatie maar reageerde verontwaardigd op het machtsvertoon van de politie. ,,Ze hadden ook gewoon aan kunnen bellen'', zei hij.