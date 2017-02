Vuurwapengevaarlijke man aangehouden in Dorst

ANP Vuurwapengevaarlijke man aangehouden in Dorst

DORST - De politie heeft vrijdagmorgen vroeg in het Brabantse plaatsje Dorst alsnog een vuurwapengevaarlijke man aangehouden.

Door ANP - 17-2-2017, 6:54 (Update 17-2-2017, 6:54)

Een arrestatieteam deed donderdagavond een inval in de woning van de 53-jarige man. Er bleek toen niemand in het huis aanwezig te zijn.

De politie kreeg donderdagavond laat een melding dat hij bij zijn woning was gezien. In de nacht van donderdag op vrijdag kon de politie hem toch nog arresteren bij de provinciale weg N282, waar zijn huis aan staat.

De inwoner van Dorst is voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht.

De politie was donderdagmiddag naar zijn woning gegaan nadat er schoten waren gehoord in een bos vlakbij het huis. De man werd vorig jaar al eens opgepakt toen hij met een luchtgeweer schoot op een vuilnisbak bij een picknickplaats waar mensen bij in de buurt stonden.