Politieachtervolging op A15 na plofkraak

ANP Politieachtervolging op A15 na plofkraak

CHAAM - Wildwesttaferelen op de A15 van Gorinchem richting Nijmegen. De politie achtervolgde in de nacht van donderdag op vrijdag op hoge snelheid een auto, waar vier mannen inzaten die worden verdacht van een plofkraak. Bij de achtervolging werd ook de politiehelikopter ingezet.

Door ANP - 17-2-2017, 6:38 (Update 17-2-2017, 6:38)

Meerdere politiewagens probeerden bij de vluchtauto te komen. Tijdens de achtervolging werd met zeer hoge snelheden gereden. Een politieauto raakte hierbij beschadigd.

Na een lange achtervolging werd de vluchtauto rond 3.45 uur in Meerkerk stilgezet. De vier inzittenden zijn aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. De personenauto is door een bergingsbedrijf weggesleept.