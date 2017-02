Kuzu: Azarkan aangesproken op 'trollen'

ANP Kuzu: Azarkan aangesproken op 'trollen'

DEN HAAG - DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu heeft zijn tweede man, Farid Azarkan, aangesproken op de inzet van nepaccounts op sociale media om tegenstanders aan te vallen. Kuzu liet donderdag in het televisieprogramma Jinek in het midden of Azarkan al langer vertrouwd was met de omstreden praktijken.

Door ANP - 16-2-2017, 23:50 (Update 16-2-2017, 23:50)

NRC Handelsblad drukte zaterdag een whatsappgesprek af waarin Azarkan de voorzitter van de jongerenafdeling van DENK zijn zegen geeft voor het gebruik van een zogeheten trol. Dinsdag zei Kuzu al dat hij de jongeren had teruggefloten en ,,het niet meer zal gebeuren''.

Kuzu heeft ingegrepen zodra hij lucht kreeg van de praktijken, zei hij. ,,Ik heb gezegd: dit is niet hoe wij werken. Wij strijden met open vizier. Azarkan vindt het ook geen normale wijze.''