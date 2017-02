Artikel 1 staat op de bres voor minderheden

DEN HAAG - Artikel 1 maakt discriminatie tot staatsvijand nummer één en ontfermt zich over allerhande minderheden. De partij van Sylvana Simons wil Zwarte Piet afschaffen, wil een minimumaantal vrouwelijke en allochtone bewindslieden en streeft naar een wereld waarin iedereen vrij kan gaan wonen en werken waar hij wil. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat zij donderdag presenteerde.

Door ANP - 16-2-2017, 19:34 (Update 16-2-2017, 19:34)

Lijsttrekker Simons, die afgelopen najaar vertrok bij DENK en voor zichzelf begon, trok veel aandacht met haar strijd tegen de volgens haar racistische figuur van Zwarte Piet. Haar partij wil Zwarte Piet op straat en bij de publieke omroep verbieden. De afschaffing van de slavernij verdient een nationale feestdag.

Ambtenaren moeten vaker worden gerekruteerd uit minderheidsgroepen en de overheid moet vooral zaken doen met bedrijven die diversiteit hoog in het vaandel hebben, als het aan Artikel 1 ligt. De burgerlijke stand legt niet langer vast of je man of vrouw bent. De politie moet nieuwe agenten beter gaan screenen of ze er geen discriminerende opvattingen op na houden en er komt een onderzoek naar etnisch profileren.

Nationaal zorgfonds

De partij wil met sociale media afspreken dat zij groepsbelediging door gebruikers tegengaan. Wie discrimineert moet van Artikel 1 op cursus.

Simons en co bepleiten verder een nationaal zorgfonds, de terugkeer van de basisbeurs en een nieuw ministerie van Vrede en Veiligheid in plaats van Defensie.

Vooralsnog maakt Artikel 1 volgens opiniepeilers weinig kans op een Kamerzetel. De partij heeft de handen vol aan de campagne en kan nog niet uitleggen hoeveel geld zij voor alle maatregelen uittrekt.