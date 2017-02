Start aanleg energieneutrale snelweg Almere

ANP Start aanleg energieneutrale snelweg Almere

ALMERE - Almere heeft in 2022 de eerste energieneutrale snelweg van Nederland. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaf donderdagmiddag het startsein voor de werkzaamheden aan de A6. Dankzij zonnepanelen voorziet de snelweg straks tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost in zijn eigen energiebehoefte. Het is de bedoeling dat in 2030 alle Nederlandse snelwegen, bruggen, tunnels en sluizen dat doen.

Door ANP - 16-2-2017, 18:06 (Update 16-2-2017, 18:21)

Bij het knooppunt van de A6 en de A27 komt een veld met 4000 tot 10.000 zonnepanelen, dat voldoende energie moeten opwekken om alle verkeerssystemen en verlichting te laten werken. De werkzaamheden duren vijf jaar.

De komende jaren komen ook andere snelwegen aan de beurt. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat wordt daarbij ,,meegelift op geplande onderhoudsprojecten, zodat de overlast beperkt blijft".

In juni maakte de minister bekend dat alle grote infrastructuur in 2030 energieneutraal moeten zijn. Behalve met zonnepanelen gebeurt dat door windmolens en technische innovaties. De Ramspolbrug bij Kampen, volgens Rijkswaterstaat de enige beweegbare brug ter wereld die alle benodigde energie zelf opwekt, dient als voorbeeld.