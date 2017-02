Kabinet komt 'Plastic Soup Surfer' tegemoet

ANP Kabinet komt 'Plastic Soup Surfer' tegemoet

DEN HAAG - Het kabinet gaat onderzoeken wat nodig is om in drie jaar tijd 90 procent van de kleine plastic flesjes uit het zwerfafval te halen. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) donderdag in de Tweede Kamer. Ze komt hiermee tegemoet aan de wens van actievoerder Merijn Tinga oftewel de Plastic Soup Surfer.

Door ANP - 16-2-2017, 17:38 (Update 16-2-2017, 17:38)

Dijksma noemde het plan ,,super-ambitieus". Om de doelstelling te halen zal er ook een prijsprikkel zoals bijvoorbeeld statiegeld moeten komen, waarschuwde de bewindsvrouw. Ook vraagt ze zich af of het streven in drie jaar te realiseren is. In het najaar komt het voorstel.

Tinga, de Plastic Soup Surfer, bood Kamerleden dinsdag een petitie (getekend door meer dan 50.000 mensen) aan waarin hij ervoor pleit om het aantal petflesjes in zwerfafval met 90 procent terug te dringen in drie jaar. Hij kreeg toen steun van een ruime Kamermeerderheid.