ANP BMW-dieven naar Belgische cel

HASSELT - Twee Nederlanders zijn donderdag in België veroordeeld voor de diefstal van zeven BMW's. De rechtbank in Hasselt legde de mannen uit Heerlen en Hoensbroek drie jaar cel op, waarvan de helft voorwaardelijk.

Door ANP - 16-2-2017, 17:35 (Update 16-2-2017, 17:35)

Het duo van 35 jaar sloeg vorig jaar augustus toe op carpoolplekken in Lummen, Houthalen en Diepenbeek en op de parkeerplaats van Bobbejaanland. Tijdens de formule 1 in Francorchamps was het drie keer raak.

Omdat ze georganiseerd te werk gingen met professioneel gereedschap acht de rechter hen schuldig aan bendevorming. Het tweetal moet de slachtoffers minstens 141.000 euro schadevergoeding betalen.