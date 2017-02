Forse dalingen Rotterdamse criminaliteit

ROTTERDAM - Veelvoorkomende criminaliteit zoals straatroven, roofovervallen en woninginbraken is in Rotterdam in de afgelopen vijf jaar drastisch teruggebracht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte donderdag in een brief aan de gemeenteraad bekend dat deze door hem 'high impact crimes' genoemde misdrijven sinds 2012 in sommige gevallen vrijwel zijn gehalveerd.

Het aantal straatroven daalde sinds 2012 met 52 procent. Vorig jaar nam dat aantal met 9 procent af. Ook het aantal overvallen halveerde vrijwel (min 48 procent) in vijf jaar tijd, met een daling van 7 procent in 2016. Het percentage woninginbraken in dezelfde periode liep met 35 procent terug (vorig jaar min 15 procent).

,,De intensieve inzet is duidelijk terug te zien'', schrijft Aboutaleb aan de raad. Hij tekent wel aan dat het niet de verwachting is ,,dat de komende jaren deze forse daling blijft''. Daarom wil hij doorgaan met het programma 'Volharden, niet verslappen’, dat gericht is op een verdere afname.

Trends

De burgemeester wijst op de trends in de strijd tegen de woninginbraken in vijf stadswijken die het meest geplaagd werden door inbrekers. In Vreewijk, Bloemhof. Zevenkamp, Pendrecht en Bospolder-Tussendijken is dankzij een subsidieregeling flink geïnvesteerd in betere inbraakbeveiliging, circa 1,8 miljoen euro in de afgelopen twee jaar. Daardoor verminderde het aantal inbraken daar aanzienlijk.

Die regeling wordt in samenspraak met wooncorporaties de komende twee jaar voortgezet. Dat is ook wel nodig, want in de Tarwewijk (Rotterdam-Zuid) steeg het aantal inbraken vorig jaar juist met 49 procent.

Rotterdam steekt ook geld in proeven met alarmkastjes en bodycams voor maaltijdbezorgers, die geregeld slachtoffer zijn van overvallen. De gemeente heeft onlangs 350 alarmkastjes gekocht, die bij ongeveer honderd bedrijven zullen worden gebruikt. Bij een maaltijdbezorgingsbedrijf worden bodycams op het ogenblik uitgeprobeerd. Aan de hand van die ervaringen wordt bekeken hoe die camera's verder worden toegepast als preventiemiddel. Mogelijk worden die bodycams straks ook door pakketbezorgers gedragen, aldus Aboutaleb.