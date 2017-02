'Geen aanwijzingen voor meer MH17-resten'

DEN HAAG - Verklaringen en filmbeelden van de Nederlander die onlangs uit Oost-Oekraïne terugkwam met een stukje bot afkomstig van een MH17-slachtoffer, geven geen aanwijzingen dat er meer stoffelijke resten kunnen worden gevonden. Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-2-2017, 14:10 (Update 16-2-2017, 14:10)

Onder nabestaanden van de slachtoffers ontstond ophef door de vondst. Volgens de man zou er nog veel meer te vinden zijn. Volgens minister Blok kan hij dat echter niet onderbouwen. De minister heeft er wel begrip voor dat nabestaanden ook ter plaatse willen laten vaststellen of er nog resten liggen.

De lokale autoriteiten in het gebied van de crash hebben laten weten dat opnieuw zal worden gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen. Dat gebeurt in het voorjaar, als de sneeuw is verdwenen. Nederland bekijkt daarbij welke steun hierbij mogelijk gewenst is.