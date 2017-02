D66 verdedigt afbouwen hypotheekaftrek

DEN HAAG - D66-leider Alexander Pechtold heeft donderdag verdedigd dat zijn partij de hypotheekrenteaftrek in rap tempo wil afbouwen. In de doorrekeningen van het CPB wordt de maatregel genoemd als nadelig voor de koopkracht.

Door ANP - 16-2-2017, 13:41 (Update 16-2-2017, 13:41)

Pechtold kreeg de vraag of de overheid wel betrouwbaar is als die de hypotheekrente sneller afbouwt, omdat veel mensen daar in hun toekomstplannen geen rekening mee hebben gehouden. Maar volgens Pechtold is de aftrek de grootste subsidie die er is en moet de hypotheekschuld zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Volgens Pechtold kwamen landen met zo'n hoge schuld tijdens de crisis in de problemen. Andere partijen hebben de maatregelen volgens hem uit angst voor de kiezer voor zich uit geschoven. Hij vindt het verantwoord om de aftrek af te bouwen, met lastenverlichtingen op ander gebied als compensatie.

D66 is verder tevreden met de doorrekening en roemt het eigen programma omdat het de inkomensongelijkheid verkleint en goed is voor onderwijs, het klimaat en de natuur.