Bedreigingen na royement voetballers Bladel

BLADEL - De commotie over het royement van vier jeugdspelers leidt bij voetbalclub Bladella in Bladel tot een stroom van bedreigingen. Secretaris Jac van der Aa meldde donderdag dat zijn club ongeveer vijftig berichten heeft gekregen waarin met vernielingen of geweld wordt gedreigd. Ook sponsoren ontvangen intimiderende telefoontjes of e-mails. Het standpunt om de vier leden niet meer te laten voetballen, blijft ongewijzigd.

Door ANP - 16-2-2017, 13:38 (Update 16-2-2017, 13:38)

Naar aanleiding van de dreigementen doet de politie extra patrouilles bij de club. Die kwam woensdag in het nieuws vanwege het wegsturen van vier jeugdleden die onvoldoende loten voor de nieuwjaarsloterij hadden verkocht. Hun ouders weigerden het verschil in inkomsten bij te leggen.

Ondanks aandringen van de KNVB komt het bestuur van de Brabantse club niet op de beslissing terug.