CDA: meer banen, groei en koopkracht

ANP CDA: meer banen, groei en koopkracht

DEN HAAG - Het verkiezingsprogramma van het CDA leidt volgens senator Wopke Hoekstra tot meer banen, economische groei en koopkracht. Hoekstra zei dat donderdag als reactie op de doorrekening van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Hij wees er onder meer op dat het CDA de basisbeurs in het onderwijs wil herinvoeren en dat het de defensie-uitgaven met 2,1 miljard wil verhogen. Hoekstra is de auteur van het verkiezingsprogramma.

Door ANP - 16-2-2017, 13:35 (Update 16-2-2017, 13:35)

Het CDA wil ook een belastingstelsel met twee schijven in plaats van de huidige vier. De hypotheekrente kan dan alleen nog worden afgetrokken tegen het tarief van de laagste schijf. Dat is voor huizenbezitters met een hypotheek minder gunstig dan in het bestaande systeem. Daar staat wel een daling van de belastingtarieven tegenover die positief is voor de koopkracht.

Volgens Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt kunnen alleen de hogere inkomens nadeel ondervinden van de nieuwe aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Voor inkomens tot 67.000 euro per jaar verandert er volgens hem niets.