GroenLinks: voor ruggengraat samenleving

ANP GroenLinks: voor ruggengraat samenleving

DEN HAAG - ,,Groenlinks heeft het programma voor de ruggengraat van de samenleving: voor de leraar, de verpleegkundige, de kapper en de bouwvakker. Zij krijgen meer inkomen, meer banen en gaan minder betalen voor hun zorg.”

Door ANP - 16-2-2017, 13:16 (Update 16-2-2017, 13:16)

Dat zegt GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver donderdag in een reactie op de doorrekening van het partijprogramma. De ongelijkheid wordt fors bestreden, het klimaatakkoord van Parijs wordt ruimschoots gehaald en de komende jaren komen er meer dan 100.000 extra banen bij.

Ook worden bij GroenLinks de verschillen tussen arm en rijk de komende jaren kleiner. Verder scoort de partij veruit het beste van alle partijen op het terrein van duurzaamheid. Het percentage duurzame energie gaat van 6 procent in 2015 naar 61 procent in 2030. De CO2-reductie is 62 procent ten opzichte van 1990.

Klaver: ,,De keuze op 15 maart is helder. De VVD vergroot de armoede, de ongelijkheid en het klimaatprobleem. Zij laten gewone mensen in de steek. GroenLinks vergroot de zekerheid, de gelijkheid en de duurzaamheid in onze samenleving. Wij brengen de solidariteit terug.''