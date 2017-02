StemWijzer 1,8 miljoen keer geraadpleegd

ANP StemWijzer 1,8 miljoen keer geraadpleegd

DEN HAAG - De StemWijzer blijft voor kiezers een populair hulpmiddel om standpunten van politieke partijen te vergelijken. Tot donderdag werd het programma met dertig politieke stellingen 1,8 miljoen keer gebruikt, liet de organisatie ProDemos desgevraagd weten.

Door ANP - 16-2-2017, 12:58 (Update 16-2-2017, 12:58)

Het Kieskompas, ook een van de bekendere adviessites, had donderdag niet direct actuele gegevens voorhanden, maar een woordvoerder zei dat de site in elk geval al meer dan 250.000 bezoekers heeft getrokken sinds de lancering afgelopen weekend. Het Kieskompas heeft ook diverse ,,verdiepende kompassen'' over specifieke onderwerpen, zoals het Groen Kieskompas over milieuthema's.

Voor talloze onderwerpen hebben organisaties eigen onlinekieshulpen ontwikkeld. Zo zijn er speciale sites voor dierenliefhebbers, jonge ouders, ondernemers, zzp'ers in de bouw en jongeren.