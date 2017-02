Ambtenaar Arnhem gewond door luchtbukskogel

ANP Ambtenaar Arnhem gewond door luchtbukskogel

ARNHEM - In Arnhem is een medewerker van bureau toezicht van de gemeente donderdag gewond geraakt toen hij op straat werd beschoten met een luchtbuks. Hij liep een hevig bloedende hoofdwond op. Een collega kwam met de schrik vrij. De politie heeft nog geen idee wie er heeft geschoten en of het om een gerichte actie ging.

Door ANP - 16-2-2017, 12:56 (Update 16-2-2017, 14:30)

Het incident gebeurde omstreeks 10.30 uur op het Gelderseplein in de Arnhemse wijk Immerloo. De betrokken medewerker geeft burgers op straat informatie over de inzameling van huishoudelijk afval.

De man kreeg een kogeltje in zijn schedel. Volgens de politie is de situatie niet levensbedreigend. ,,Hij is aanspreekbaar en erg geschrokken.'' Het kogeltje is in het ziekenhuis verwijderd.