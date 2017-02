D66 investeert vooral in onderwijs

DEN HAAG - D66 wil de overheidsuitgaven komende jaren per saldo met 5,4 miljard euro verhogen. Vooral voor onderwijs wil de partij extra geld uittrekken: 3,8 miljard. Ook naar defensie (een half miljard), bereikbaarheid (300 miljoen) en milieu (600 miljoen) moet meer geld gaan. De lasten moeten volgens D66 met 3,4 miljard omlaag, de aardgasbaten met 400 miljoen. Dat blijkt uit de doorrekening van het verkiezingsprogramma van deze partij door het Centraal Planbureau.

Door ANP - 16-2-2017, 12:06 (Update 16-2-2017, 12:06)

D66 wil onder meer bezuinigen in de zorg (per saldo 600 miljoen) en de sociale zekerheid (300 miljoen). Ook in het openbaar bestuur wordt omgebogen: 1,2 miljard. Het eigen risico in de zorg blijft volgens de D66-plannen in stand.

Volgens het verkiezingsprogramma van de democraten gaan gezinnen de komende regeerperiode 7,4 miljard minder aan belastingen en premies betalen. Werkenden profiteren van een extra werknemerskorting van 500 euro en zien hun koopkracht stijgen. Bedrijven krijgen hogere lasten voor hun kiezen: 3,8 miljard, onder meer via hogere milieuheffingen.

De economische groei zou volgens het D66-programma 1,9 procent per jaar bedragen. De werkloosheid daalt van 5,5 tot 5,1 procent.