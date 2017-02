SP: na de kaalslag de inhaalslag

ANP SP: na de kaalslag de inhaalslag

DEN HAAG - De voorstellen van de SP voor de komende vier jaar zetten de kaalslag van de VVD om in een inhaalslag. Dat zeggen de socialisten in een reactie op de cijfers van het Centraal Planbureau.

Door ANP - 16-2-2017, 12:03 (Update 16-2-2017, 12:03)

De doorrekening van de SP-plannen zet een dikke streep door het mantra van VVD en PvdA dat alleen met bot bezuinigen de begroting op orde kan worden gebracht, aldus de SP. Lijsttrekker Emile Roemer: ,,Wij trekken recht wat hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid van de VVD is krom getrokken. Het lukt ons ook de huren te verlagen en de lonen te verhogen. De AOW-leeftijd kan naar 65 jaar en de BTW terug naar 19 procent. Doordat wij de economie aanjagen en de werkloosheid bestrijden zijn de overheidsfinanciën ook een stuk beter af.''

Na jaren van lastenverlichting voor multinationals en de rijksten in ons land laat de SP juist de midden- en lage inkomens profiteren van lagere lasten en meer koopkracht, aldus Roemer: ,,Het eigen risico gaat bij de SP naar nul. Deze boete op ziek zijn schaffen we af. We willen geen winsten over de rug van patiënten en we leggen de kosten van de zorg niet neer bij de zieken en gehandicapten. Belastingontwijkers en belastingontduikers pakken we aan. Wie vervuilt, gaat voor die vervuiling betalen.''