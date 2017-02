F-16’s bij dreiging ook in Frans luchtruim

BRUSSEL - Als Nederlandse F-16’s een civiel vliegtuig begeleiden waarvan een (terroristische) dreiging uitgaat, mogen de gevechtstoestellen voortaan tot in het Franse luchtruim vliegen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) zette donderdag in het NAVO-hoofdkwartier in Brussel haar handtekening onder een verdrag dat dit mogelijk maakt.

Door ANP - 16-2-2017, 12:01 (Update 16-2-2017, 12:01)

Nederland en België verdedigen sinds 1 januari beurtelings het Benelux-luchtruim. Belgische F-16’s mogen verdachte burgervliegtuigen al sinds 2005 naar het zuiden begeleiden tot de Franse luchtmacht het overneemt.

Hennis sprak verder af met België en Denemarken te gaan kijken of de drie landen een multinationaal hoofdkwartier voor special forces kunnen opzetten. De NAVO heeft daar behoefte aan.

Intentieverklaring

Daarnaast tekenden België, Duitsland en Noorwegen een intentieverklaring om mee te doen met de Nederlands-Luxemburgse aankoop van twee tanker/transportvliegtuigen. Deze toestellen komen in bezit van de NAVO, maar de landen die hebben betaald krijgen voorrang bij het gebruik. Bij Airbus zijn er al twee besteld, maar dat worden er meer als het een vijflandenproject wordt.

Hennis ziet de afspraken als een verbetering van de slagkracht van de Europese NAVO-landen. ,,Daarvoor dienen we niet alleen onze budgetten te verhogen, maar vooral ook slimmer en meer samen te werken.''