PvdA ziet gelijk bevestigd in doorrekening

ANP PvdA ziet gelijk bevestigd in doorrekening

DEN HAAG - Een blik op de sommen van de VVD laat duidelijk zien hoe Nederland er uit had gezien als de PvdA geen verantwoordelijkheid had genomen de afgelopen vier jaar. Lagere uitkeringen voor mensen in de bijstand, hogere werkloosheid en meer ongelijkheid.

Door ANP - 16-2-2017, 11:58 (Update 16-2-2017, 11:58)

Dat stelt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer donderdag in een eerste reactie op de CPB-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. De PvdA wil dat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen moet kunnen krijgen, niet alleen de mensen aan de top. ,,De doorrekening van onze plannen laat zien dat dit kan.''

De plannen van de PvdA leiden onder meer tot een stevige daling van de werkloosheid en extra geld in de portemonnee voor ouderen, aldus Nijboer. ,,De keuze op 15 maart is kraakhelder: is het ieder voor zich zoals bij de plannen van VVD en D66 of gaan we samen vooruit.''