ANP Tweede Kamer praat over Zwarte Piet-wet

DEN HAAG - De Tweede Kamer praat donderdag over het wetsvoorstel van de PVV dat moet garanderen dat Zwarte Piet zwart blijft. ,,Er is al jaren een oorlog tegen Zwarte Piet aan de gang'', aldus indiener Martin Bosma.

Door ANP - 16-2-2017, 4:25 (Update 16-2-2017, 4:25)

Volgens de PVV'er zijn politici, onder wie vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), uit op de vernietiging van de kindervriend. ,,Dat moet stoppen. Zwarte Piet behoort tot de tradities van Nederland waar we trots op moeten zijn. Het is totale onzin Zwarte Piet te verbinden aan racisme of slavernij'', aldus Bosma.

Helaas voor de voorstanders lijkt de 'Zwarte Piet-wet' weinig kans te maken in het parlement. ,,Het is een maatschappelijke discussie, geen politieke'', aldus regeringspartij VVD over de kleur die de hulp van Sinterklaas zou moeten hebben. Dat vindt ook PvdA-Kamerlid Joyce Vermue: ,,We moeten niet bij wet regelen hoe mensen Sinterklaas vieren''.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat gemeenten alleen mogen meewerken aan sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is - of donkerbruin. Regenboogpieten zijn daarmee taboe.