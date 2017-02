Eerste uur van waarheid voor partijen

ANP Eerste uur van waarheid voor partijen

DEN HAAG - In aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nadert voor politieke partijen het eerste uur van waarheid. Het Centraal Planbureau (CPB) maakt donderdag bekend wat de verkiezingsprogramma's voor gevolgen hebben, en wat het allemaal gaat kosten.

Door ANP - 16-2-2017, 3:20 (Update 16-2-2017, 3:20)

Het gaat om de zogenoemde doorrekeningen van de politieke plannen voor de komende kabinetsperiode. Het CPB berekende de effecten voor bijvoorbeeld koopkracht, banen, onderwijs, economische groei en de schatkist. Na de presentatie van de cijfers in de ochtend is het de bedoeling dat de partijen vanaf 12.00 uur commentaar geven.

Deelname aan de doorrekeningen is vrijwillig. Het CPB deed het aanbod aan alle fracties die op 1 oktober vorig jaar in de Kamer zaten. PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren toonden geen belangstelling. En Kamerlid Jacques Monasch (Nieuwe Wegen) kon niet meedoen. Hij splitste zich in november van de PvdA af.