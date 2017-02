Duits deel Betuweroute jaren vertraagd

DEN HAAG - De Duitse aansluiting op de Betuweroute gaat flinke vertraging oplopen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) gaat uit van ,,enkele jaren", schrijft zei woensdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 15-2-2017, 21:57 (Update 15-2-2017, 21:57)

Het gaat om het ruim 70 kilometer lang traject tussen Emmerich en Oberhausen. Dat moest in 2022 klaar zijn, maar die officiële planning van dit zogenoemde Derde Spoor is ,,niet langer realistisch", hebben Duitse partners Dijksma laten weten.

De afgifte van bouwvergunningen in Duitsland duurt langer dan verwacht. De laatst vergunning zal pas in 2019 worden afgegeven. Pas als dat is gebeurd wil de Duitse regering weer een ,,betrouwbare datum" voor ingebruikname van het spoor geven.

Omgeleid

Dit jaar zal al veel minder aan het traject worden gewerkt dan gepland, aldus de Duitse spoorbeheerder DB Netz. Daardoor is de Betuweroute vaker beschikbaar en zullen er veel minder goederentreinen hoeven worden omgeleid via andere routes.

De vertraging van het 1,5 miljard euro kostend project betekent ook dat goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en Duitsland ook na 2022 zullen moeten worden omgeleid. ProRail bekijkt momenteel wat de gevolgen hiervan zijn.

Maatregelen

De omleidingsroutes lopen via het zuiden (Brabant en Limburg - Brabantroute) en het oosten (Gelderland en Overijssel - Bentheimroute). Daar zal de hinder dus langer duren. Over deze trajecten rijden nu meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan.

Dijksma heeft vorig jaar maatregelen genomen tegen deze overschrijdingen. Door het gebruik van alternatieve routes en dit jaar dus ook door vaker gebruik van de Betuweroute moeten de Brabant- en Bentheimroute worden ontlast.