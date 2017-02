Dancefeest Sensation stopt

AMSTERDAM - Slecht nieuws voor liefhebbers van dancefeest Sensation. Na achttien jaar stopt organisator ID&T met de Nederlandse editie. Op zaterdag 8 juli vindt de allerlaatste Sensation in Amsterdam plaats, met als thema The Final.

Door ANP - 15-2-2017, 18:58 (Update 15-2-2017, 18:58)

Het belooft een grootste editie te worden, met optredens van onder anderen Hardwell, Sunnery James & Ryan Marciano, Axwell & Ingrosso en Fedde le Grand. Hij is recordhouder van de meeste optredens wereldwijd op Sensation. De organisatie houdt nog één dj geheim, maar het zou gaan om ,,the world's greatest legend''. Tijdens het laatste uur treedt een groot aantal Nederlandse dj's aan, die samen het evenement afsluiten.

Sensation begon in 2000 in de Amsterdam ArenA en trekt jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers. Voor de feestgangers geldt de dresscode dat iedereen in het wit gekleed moet komen. Later volgde er ook een 'zwarte' editie, die tussen 2002 en 2008 plaatsvond en waar hardere house werd gedraaid. Het feest verplaatste zich al gauw over de wereld en inmiddels is het in 34 landen verspreid over vijf continenten gehouden.

Het concept, dat meerdere prijzen heeft gewonnen, blijft in het buitenland bestaan. Volgens een woordvoerder komt er voor de Nederlandse Sensation iets nieuws in de plaats. Wat dat is, wordt eind dit jaar bekendgemaakt.

De kaartverkoop voor de laatste editie in Amsterdam begint op 27 februari om 16.00 uur.