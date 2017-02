Kamer komt gedupeerde Groningers tegemoet

Kamer komt gedupeerde Groningers tegemoet

DEN HAAG - Het leeuwendeel van de partijen in de Tweede Kamer wil door gaswinning gedupeerde Groningers te hulp schieten. Ze namen woensdag belangrijke wensen over uit de petitie die door een verbond van Groningse organisaties en gemeenten was opgesteld.

Door ANP - 15-2-2017, 17:21 (Update 15-2-2017, 17:21)

De partijen willen dat er voortaan minder gas wordt gewonnen in Groningen en dat benadeelde burgers zich kunnen laten uitkopen. Verder moet de NAM, het bedrijf dat het gas wint, in het vervolg geen stem meer hebben in de afhandeling van de aardbevingsschade. Ten slotte vinden ze dat ,,alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen''.

De lijsttrekkers van de grote partijen spraken zich vorige week tijdens een verkiezingsdebat in Groningen nagenoeg allemaal al uit voor vermindering van de gaswinning. De Groningse commissaris van de Koning herinnerde hen daar woensdag nog eens aan door hun met een groot gevolg van Groningers een petitie aan te bieden.