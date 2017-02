Nog niet eerder zo warm op 15 februari

MAASTRICHT - Woensdagmiddag om 15.00 uur werd het 17,1 graden in Maastricht. ,,Niet eerder werd op deze datum zo'n hoge temperatuur genoteerd in een officieel weerstation", meldt Weeronline.

Door ANP - 15-2-2017, 16:57 (Update 15-2-2017, 16:57)

Weerplaza had eerder al gemeld dat in de Limburgse hoofdstad tussen 14.00 en 15.00 uur de 16,9 graden was gehaald, waarmee het dagrecord van 16,5 graden in Maastricht uit 1958 was gebroken.

In heel Nederland was het aangenaam lenteweer, al liepen de temperaturen nogal uiteen. In de noordelijke provincies werd het zo'n 8 tot 10 graden en in het midden des lands hooguit 13 graden graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar gemiddeld 5 tot 6 graden.

Komende dagen

De komende dagen is het gedaan met zon en warmte. Het is bewolkt en er valt nu en dan regen bij 9 graden.

In het zuiden van het land komen februaridagen met maxima van 15 graden of meer gemiddeld eens in de drie à vier jaar voor. Op 18 februari 1920 werd het in Maastricht maar liefst 19,3 graden.