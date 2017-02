Rutte: adviseurs deden niets met Teevenmail

DEN HAAG - Naaste medewerkers van premier Mark Rutte hebben niets gedaan met een e-mail met daarin belangrijke informatie over de zogeheten Teevendeal. Ze herinneren zich zelfs niet of ze de bijlage hebben gelezen. Dat antwoordt Rutte woensdag op vragen van de oppositie.

De oppositie wilde van Rutte weten hoe het kan dat zijn ambtenaren de mail met bijlage hadden, terwijl hij zelf in het ongewisse zou zijn gebleven. ,,De ambtenaren hebben zich simpelweg niet beziggehouden met de mail en de bijlage'', aldus Rutte. Dat verklaart volgens Rutte waarom de informatie niet met hem is gedeeld of besproken.

De mail was op 8 maart 2015 verstuurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de bijlage zouden de bedragen zijn genoemd die toenmalig staatssecretaris Fred Teeven zich herinnerde van de deal die hij als officier van justitie had gesloten met drugshandelaar Cees H. Dat was informatie die de Tweede Kamer al een tijd wilde hebben.

Drie VVD-bewindslieden

De dag nadat de mail was verstuurd, kwam de melding dat het verdwenen 'bonnetje' met de precieze bedragen eindelijk was gevonden. Daarna heeft volgens Rutte niemand meer omgezien naar de mail waar nu weer ophef over is.

Dat ambtenaren op Ruttes departement de informatie hadden is al een tijd bekend. Nieuwsuur-journalist Bas Haan meldde deze week dat onder anderen de plaatsvervangend secretaris-generaal, Ruttes politiek assistent en de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst de mail doorgestuurd hadden gekregen.

Onthullingen van Haan over de Teevendeal hebben inmiddels drie VVD-bewindslieden de kop gekost. Behalve staatssecretaris Teeven zelf, waren dat de justitieministers Ivo Opstelten en Ard van der Steur.