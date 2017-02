Middagtemperatuur breekt record uit 1958

HILVERSUM - In Maastricht werd het woensdagmiddag 16,9 graden. Daarmee werd het oude dagrecord uit 1958 van 16,5 graden gebroken, meldt Weerplaza. Mogelijk stijgen de maxima nog.

Door ANP - 15-2-2017, 15:25 (Update 15-2-2017, 15:25)

Woensdag is een lenteachtige dag. Vooral in het zuiden en zuidoosten is het buiten aangenaam vertoeven. Weerplaza verwacht dat in die regio's de komende uren meer dagrecords gebroken gaan worden.

In heel Nederland is het vrij aangenaam lenteweer, al lopen de temperaturen nogal uiteen. In de noordelijke provincies is het zo'n 8 tot 10 graden en in het midden des lands hooguit 13 graden graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar gemiddeld 5 tot 6 graden.

De komende dagen is het gedaan met zon en warmte. Het is bewolkt en er valt nu en dan regen bij 9 graden.