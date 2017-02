Groningers houden politici aan hun woord

DEN HAAG - De gaswinning in Groningen gaat verder omlaag, beloofden lijsttrekkers van politieke partijen vorige week tijdens een verkiezingsdebat in Groningen. Woensdag overhandigde de Groningse commissaris van de Koning, René Paas, een petitie aan Kamerleden om ze nogmaals aan die belofte te herinneren.

Door ANP - 15-2-2017, 15:04 (Update 15-2-2017, 15:04)

,,Wij willen laten zien dat wij verkiezingsbeloftes serieus nemen'', zei Paas. De Tweede Kamer spreekt later op de dag met minister Henk Kamp (Economische Zaken) over gaswinning. Paas is met vertegenwoordigers van 24 organisaties en gemeenten naar het Binnenhof gekomen om het debat bij te wonen.

Volgens Paas moet de gaswinning omlaag. Die bedraagt nu 24 miljard kuub per jaar. Verder moeten de schadeafhandeling en versterking van huizen en gebouwen worden versneld. ,,Groningers moeten zekerheid krijgen."